Imputarán por tráfico de armas a los 7 extranjeros vinculados con Marset

Siete ciudadanos extranjeros presuntamente vinculados a la seguridad de Sebastián Marset serán cautelados mañana tras ser capturados con armas de fuego en Montero. El Ministerio Público ya formalizó la imputación por tráfico de armas, organización criminal y atentado contra miembros de seguridad del Estado.

Los cinco colombianos y dos ecuatorianos, actualmente bajo custodia en la FELCC, decidieron acogerse al derecho al silencio durante sus declaraciones informativas. La justicia deberá determinar si los implicados permanecen en detención preventiva debido a la gravedad de los riesgos procesales presentados.

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