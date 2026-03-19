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Policial

Imputarán por tráfico de armas a los 7 extranjeros vinculados con Marset

El Ministerio Público solicita la detención preventiva tras el hallazgo de armas de fuego en su poder.

Ximena Rodriguez

19/03/2026 18:57

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Siete ciudadanos extranjeros presuntamente vinculados a la seguridad de Sebastián Marset serán cautelados mañana tras ser capturados con armas de fuego en Montero. El Ministerio Público ya formalizó la imputación por tráfico de armas, organización criminal y atentado contra miembros de seguridad del Estado.

Los cinco colombianos y dos ecuatorianos, actualmente bajo custodia en la FELCC, decidieron acogerse al derecho al silencio durante sus declaraciones informativas. La justicia deberá determinar si los implicados permanecen en detención preventiva debido a la gravedad de los riesgos procesales presentados.

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