Investigan tráfico de sustancias controladas tras hallazgo de 53 toneladas en Oruro

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó oficialmente sobre la intervención y el secuestro de un cargamento masivo de sustancias químicas controladas en el punto fronterizo de Tambo Quemado, departamento de Oruro. La operación, liderada por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), permitió el hallazgo de 43 toneladas con 750 kilogramos de carbonato de sodio y 10 toneladas con 45 kilogramos de sulfato de sodio. Estos químicos, que ingresaron al país en contenedores provenientes de China, fueron detectados en los galpones de la Aduana Nacional, lo que derivó en la apertura inmediata de un proceso penal por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas contra autor o autores.

Fiscalía destaca golpe estratégico al narcotráfico con la incautación de 53 toneladas de precursores en Oruro

Durante su comparecencia, la máxima autoridad del Ministerio Público enfatizó la relevancia técnica de este operativo, explicando que estos insumos son componentes críticos utilizados por las organizaciones criminales para la producción de pasta base y clorhidrato de cocaína. Mariaca calificó el hecho como un impacto severo a la logística del narcotráfico en Bolivia y aseguró que la institución mantendrá una vigilancia constante. Actualmente, la carga total de casi 54 toneladas se encuentra bajo custodia de la Policía Boliviana y la FELCN, a la espera de las pericias de campo correspondientes que serán supervisadas por los fiscales asignados al caso.

"Estamos hablando de sustancias fundamentales para los narcotraficantes. Se ha dado un golpe duro y vamos a seguir trabajando para dar con los responsables", afirmó la autoridad.

Bajo la dirección funcional de la Fiscalía, se han iniciado diversas diligencias investigativas que incluyen la ejecución de pericias técnicas especializadas y una exhaustiva verificación documental de los manifiestos de carga. El objetivo central de estas acciones es determinar el destino final de las sustancias e identificar a los propietarios y gestores del cargamento. Mariaca subrayó que el Ministerio Público no descansará hasta establecer la posible existencia de redes criminales involucradas en la internación de estos químicos al territorio nacional.

"Vamos a trabajar para dar con las personas que tienen participación en estos hechos de tráfico de sustancias controladas", sentenció Mariaca, subrayando que el caso ya ha sido abierto formalmente contra autor o autores.

A pesar de que hasta el momento no se han registrado personas aprehendidas, el Ministerio Público mantiene una estrecha coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Aduana Nacional para profundizar en las investigaciones. La Fiscalía reafirmó su compromiso de procesar a los responsables y de asumir todas las acciones legales necesarias para sancionar este hecho de tráfico de sustancias controladas, garantizando que el proceso se lleve a cabo con estricto apego a la normativa vigente.

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