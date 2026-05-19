Conaljuve presenta Acción Popular contra dirigentes de la COB

Ante el recrudecimiento de las medidas de presión que mantienen al país en vilo, la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve) presentó una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia. El recurso legal busca frenar los bloqueos de carreteras que han dejado a Cochabamba completamente incomunicada vía terrestre con el resto de los departamentos y que amenazan con desatar una crisis humanitaria similar a la que ya se reporta en la sede de Gobierno.

La acción constitucional fue interpuesta por el presidente de la Conaljuve, Richard Zambrana, junto a representantes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, con el respaldo de un equipo jurídico. La demanda va dirigida específicamente contra los principales cabecillas de las movilizaciones, exigiendo que se investigue a cerca de 22 personas vinculadas a la Central Obrera Boliviana (COB) y sus instituciones afiliadas.

"Cochabamba no puede terminar como La Paz"

El abogado patrocinante de la Conaljuve explicó que el recurso legal se activó ante la escalada de violencia y vandalismo registrada en las últimas horas, citando como ejemplo los agresivos altercados ocurridos este lunes en la ciudad de La Paz.

"Hemos presentado una acción popular contra todos los dirigentes que están prácticamente paralizando tanto Cochabamba como imposibilitando el libre tránsito en todo Bolivia. Entre los denunciados se encuentra el ejecutivo de la COB a nivel nacional, el señor Mario Argollo, y diferentes personajes involucrados en organizar bloqueos y violar nuestros derechos constitucionales", puntualizó el jurista.

Por su parte, Richard Zambrana expresó la profunda preocupación de los vecinos y ciudadanos cochabambinos, advirtiendo sobre las inminentes consecuencias del aislamiento terrestre si los cortes de ruta no se levantan de inmediato.

"Ha empezado el cerco a Cochabamba y vamos a sufrir el desabastecimiento de combustible, medicamentos en las farmacias y alimentos. No queremos que pase lo de La Paz; allá los hermanos ciudadanos no tienen qué comer, no hay alimentos, no hay combustible, no hay nada", alertó el dirigente vecinal.

Críticas a la permanencia dirigencial

Zambrana aprovechó la oportunidad para lanzar una dura crítica a la cúpula sindical que promueve el conflicto, cuestionando la legitimidad de quienes lideran las protestas. "Llamamos a la reflexión a esos dirigentes que están 15 o 20 años en el ejercicio de sus cargos; eso tiene que desaparecer porque solo perjudica al pueblo boliviano y nos impide desarrollar nuestra vida con normalidad", enfatizó.

El equipo legal de la Conaljuve informó que se encuentra a la espera de que la Sala de Garantías del Tribunal de Justicia admita el recurso, fije la fecha y hora para la audiencia pública, y notifique formalmente a las partes demandadas para que respondan por los perjuicios ocasionados a la población.

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