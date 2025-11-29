"No se trata de dinero, sino de justicia": Víctima de presunta mala praxis denuncia persecución y amenazas

En el caso de presunta mala praxis que involucra a un conocido cirujano plástico de Santa Cruz y que destapó una ola de denuncias por parte de otras mujeres, la víctima original, cuya identidad se mantiene reservada, brindó nuevas declaraciones acusando al médico no solo de lesiones graves, sino también de persecución y amenazas legales tras haber sentado la denuncia.

Acusaciones de cirugía no consentida y daños físicos

La denunciante relató los serios daños físicos y psicológicos que le causó el procedimiento. Lo más grave, según su testimonio, es la revelación de que el cirujano actuó de manera "dolosa" al realizar cirugías para las cuales ella no había dado consentimiento.

"Si él tenía que hacer una mastopexia, realizó otras cirugías en las que no apunta ningún consentimiento, que es una braquioplastia [cirugía de brazos], dejando lesiones gravísimas", afirmó la víctima, señalando que la evidencia de esta falta de consentimiento no está en el cuaderno de investigaciones.

El impacto de las lesiones va más allá de lo físico. La mujer reveló que lleva "meses en tratamiento para la depresión, no puedo trabajar, realizar mis tareas, culpa de las lesiones que este médico me causó".

Presión legal

Las declaraciones de la mujer contradicen directamente los argumentos presentados por la defensa del cirujano, quien había cuestionado públicamente que la denuncia se hiciera un año después del procedimiento y que la acusación tuviera un interés económico.

La víctima aseguró que su lucha no es monetaria, sino por justicia, desmintiendo las cifras difundidas por la contraparte. "El abogado del médico salió en medios de prensa diciendo que me harían a mí pagar la suma de 100 mil dólares. Se inventaron un monto porque yo jamás puse un monto en mi denuncia, no tiene cuantía. Esto no se trata de dinero, se trata de que se haga justicia", afirmó.

Además, la denunciante coincidió con los testimonios de otras víctimas que surgieron tras la publicación del caso, señalando una supuesta "costumbre de querer cobrar dos veces las cirugías". En su caso, afirma que el médico nunca le dio una solución real a sus problemas, sino que intentó volverle a cobrar y la derivó a "gastos en otros médicos, con láser, con inyecciones, tratamientos sumamente dolorosos".

La Fiscalía continúa integrando las pruebas de las múltiples víctimas en la investigación, mientras el cirujano enfrenta no solo las acusaciones de mala praxis, sino también graves señalamientos de actuar con prepotencia, maltrato y de realizar procedimientos sin el debido consentimiento.

