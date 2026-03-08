TEMAS DE HOY:
Internacional

República Dominicana y Bolivia acuerdan explorar nichos de cooperación y comercio

En el encuentro, ambos mandatarios intercambiaron impresiones sobre la cooperación regional.

EFE

08/03/2026 9:21

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia y Luis Abinader, presidente de República Dominicana. Foto: EFE
Miami

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, acordaron ese sábado estrechar los lazos diplomáticos y explorar nichos de cooperación y el comercio, durante un encuentro en Miami, donde ambos participaron en la cumbre convocada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, a la que acudieron otros líderes de derecha de la región.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia dominicana, Abinader y Paz Pereira conversaron "sobre temas de interés común y el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones".

En el encuentro, ambos mandatarios intercambiaron impresiones sobre la cooperación regional y la importancia de continuar promoviendo iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo y la estabilidad en el continente, añadió nota.

El presidente Abinader y Paz Pereira "se mostraron receptivos y durante su conversación expresaron el interés de ensanchar los lazos entre ambas naciones, buscar nichos de cooperación mutua y estrechar más la diplomacia y el comercio", añadió la información.

Los dos gobernantes acudieron este sábado a una cumbre en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad Donald Trump, en la que el mandatario estadounidense formalizó la creación de una coalición militar para derrotar a los carteles.

A la cumbre también asistieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Costa Rica, Rodrigo Chavez; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También participó el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien tomará posesión el próximo miércoles. EFE

