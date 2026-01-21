“Chocaron casi de frente”: Invasión de carril habría provocado triple colisión en el segundo anillo de Santa Cruz

Un triple accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en la avenida Virgen de Cotoca, a la altura del segundo anillo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, generando alarma entre vecinos y conductores que circulaban por la zona.

De acuerdo con el testimonio de familiares de una de las afectadas, una vagoneta de color blanco habría sido la que provocó el hecho luego de invadir el carril contrario, ocasionando un impacto casi frontal con otro motorizado y derivando en una tercera colisión.

“El señor hizo invasión de carril y chocaron casi de frente. La movilidad estaba con niños, hay golpeados”, relató el tío de una de las conductoras involucradas.

Consultado sobre las posibles causas del accidente, el familiar señaló que una distracción del conductor de la vagoneta blanca habría desencadenado el siniestro, aunque este extremo aún no fue confirmado de manera oficial.

Entre los heridos se encuentran una mujer y sus tres hijos menores, quienes, según el testimonio, no presentan lesiones de gravedad, aunque sí contusiones producto del impacto.

“Sí, existen, mi sobrina y sus hijos. Tres niños había. No están graves, tienen contusiones”, añadió.

Hasta el lugar llegó personal de la Unidad Operativa de Tránsito, que inició las investigaciones correspondientes para establecer las responsabilidades y determinar las causas exactas del accidente.

Se aguarda un informe oficial en las próximas horas que brinde mayores detalles sobre el hecho y la situación legal de los conductores involucrados.

