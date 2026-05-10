El Gobierno nacional activó este domingo un puente aéreo para abastecer de alimentos a la ciudad de La Paz ante la escasez provocada por los bloqueos en distintas carreteras del país.

Como parte del operativo, se enviaron 10.000 kilos de carne de pollo en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana con destino al aeropuerto “Diablos Negros” de El Alto.

Según información de la Agencia Boliviana de Información (ABI), el cargamento partió desde el aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz, y tenía prevista su llegada a las 17:30 de este domingo para posteriormente ser distribuido en los principales centros de abasto paceños.

Gobierno envía 10 toneladas de pollo por vía aérea para abastecer mercados de La Paz. Foto: ABI

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, señaló que la medida busca garantizar el abastecimiento de productos básicos y evitar una mayor afectación a las familias paceñas.

“Por lineamiento del presidente Rodrigo Paz y el ministro Óscar Mario Justiniano, esta tarde de domingo estamos enviando la primera carga de 10.000 kg de pollo desde el aeropuerto El Trompillo hacia el aeropuerto de El Alto para la correcta distribución de este insumo”, afirmó la autoridad.

Escasez en mercados por bloqueosEl envío se realizó luego de que comerciantes de mercados paceños reportaran una marcada escasez de pollo y carne debido a los bloqueos instalados en las principales rutas de acceso a La Paz.

Algunos vendedores aseguraron que el producto dejó de llegar en los últimos días, mientras que otros comercializan las últimas cantidades disponibles a precios elevados.

La situación también provocó incrementos en otros productos de la canasta familiar. El maple de huevo pasó de costar Bs 20 a Bs 39, mientras que la carne de cerdo subió entre Bs 5 y Bs 6 por kilo, dependiendo del corte.

Puntos de bloqueo

De acuerdo con reportes policiales, actualmente existen 54 puntos de bloqueo en el departamento de La Paz, principalmente impulsados por movilizaciones de la Federación de Campesinos Tupac Katari. Las medidas de presión afectan sobre todo las rutas hacia Caranavi, Coroico, Desaguadero y la carretera troncal La Paz-Oruro.

La Policía Rural y Fronteriza y la Patrulla Caminera indicaron que los bloqueos más intensos se concentran en los sectores de Desaguadero y Pacha, dificultando el transporte de productos esenciales hacia la sede de Gobierno.

El Gobierno aseguró que continuará implementando medidas logísticas y operativas para garantizar el abastecimiento de alimentos mientras persistan los cortes de ruta.

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