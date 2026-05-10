Salidas de buses suspendidas en La Paz por bloqueos en carreteras

Las salidas de buses desde la Terminal de La Paz permanecen completamente suspendidas debido a los bloqueos registrados en varias rutas del país, situación que afecta la circulación del transporte interprovincial y deja a decenas de pasajeros varados.

Por cuarto día consecutivo, las principales carreteras que conectan La Paz con Desaguadero, Oruro, Viacha y Patacamaya continúan cerradas, lo que ha obligado a las empresas operadoras a paralizar sus servicios de manera indefinida.

Desde la terminal paceña, usuarios reportaron que no existen salidas hacia ningún departamento. “No hay salidas en ningún lado, todo está bloqueado”.

El transporte interprovincial es el más afectado, ya que las rutas permanecen interrumpidas por movilizaciones que exigen mejoras en la calidad del combustible y el resarcimiento por daños en sus vehículos.

En este contexto, las empresas operadoras advierten pérdidas económicas importantes. “Normalmente salen dos o tres buses, pero ahora no se puede operar. Somos una empresa pequeña que recién se está reactivando”, indicaron representantes del sector.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, ya que la suspensión de salidas se mantiene hasta nuevo aviso, dependiendo de la resolución de los conflictos en las carreteras.

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