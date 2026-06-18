Ramiro Vaca reaparece con un golazo de tiro libre en Marruecos

El futbolista boliviano Ramiro Vaca volvió a tener protagonismo en el fútbol de Marruecos con una actuación destacada en el Wydad AC, aunque el resultado final no acompañó a su equipo, que cayó por 1-2 ante el FUS Rabat.

El mediocampista nacional reapareció tras varios partidos de ausencia y rápidamente dejó su sello en el compromiso. A los 50 minutos, Vaca se encargó de ejecutar un tiro libre con gran precisión, colocando el balón al palo izquierdo del guardameta rival y firmando un auténtico golazo que desató la celebración del boliviano.

Sin embargo, la alegría fue parcial para el conjunto del jugador nacional, ya que el FUS Rabat terminó imponiéndose en el marcador y se llevó los tres puntos.

Con este resultado, el Wydad AC se mantiene en la pelea por el torneo, aunque ahora quedó a seis puntos del líder FAR Rabat, lo que obliga al equipo de Vaca a sumar con urgencia en las próximas jornadas para no perder terreno en la lucha por el campeonato.

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