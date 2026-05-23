¡Es hoy! La Gran Batalla – Duelo de Voces vive su esperada semifinal

La espera terminó. Esta noche se vive una de las galas más importantes de La Gran Batalla – Duelo de Voces: la gran semifinal.

Después de superar distintas etapas, desafíos y noches llenas de emoción, cuatro participantes llegan al escenario más grande de la televisión boliviana con un solo objetivo: avanzar a la gran final y acercarse al sueño de convertirse en el ganador de la competencia.

La gala promete una noche cargada de talento, presión, grandes canciones y presentaciones que podrían marcar el destino de cada semifinalista.

Hoy, en la semifinal, se presentan:

• Anyela Rengifo, del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

• Sarahni Paniagua, del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.

• Esteban Garnica, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

• Jhonatan Peñaranda, del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.

Cada uno de ellos logró atravesar momentos difíciles dentro de la competencia y ahora deberá dejarlo todo sobre el escenario para demostrar que merece estar en la final.

Esta noche, las voces se enfrentan a una gala decisiva, donde cada interpretación contará y cada detalle puede cambiarlo todo.

No te pierdas La Gran Batalla – Duelo de Voces, porque la semifinal llega con talento boliviano, emociones al límite y una pregunta que todos quieren responder: ¿quiénes llegarán a la gran final?

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