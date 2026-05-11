¿Por qué Majo Aguilar y Junior H aparecieron junto a Claudia Sheinbaum?

Majo Aguilar y Junior H asistieron como invitados especiales de La Mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este lunes 11 de mayo para compartir una gran noticia.

La integrante de la dinastía Aguilar fue la primera en tomar la palabra; habló sobre su pasión por el regional mexicano y el impacto que dicho género musical tiene en la actualidad a nivel mundial.

"Presidenta, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y ser parte de un concurso tan especial y único como México Canta. Me siento muy orgullosa de formar parte del Consejo Mexicano de la Música", comentó Majo Aguilar.

Majo Aguilar y Junior H invitan a participar en México Canta

La cantante extendió una invitación para que todos los jóvenes cantantes, compositores o músicos participen en el concurso México Canta.

"Quiero invitar a los jóvenes a que participen, a que se atreven a escribir, a cantar y a contar sus historias que estamos ávidos por escuchar y a que no le pongan una cinta métrica a sus sueños, a que valoren su mismidad, porque ahí radica su poder en saber que nadie puede ser ustedes más que ustedes mismos", comentó.

Junior H también subió al estrado para hablar sobre su historia como cantautor, reconoció que sus primeras letras "no sumaban al mensaje positivo que reflejan mis actuales composiciones porque fui creciendo y entendí que la música, además de ser una forma de expresión, también implica una responsabilidad cuando te escuchan miles de personas alrededor del mundo".

Y extendió un agradecimiento a los jóvenes para que participen en la segunda edición de México Canta: "​No dejen de perseguir sus sueños, porque México necesita nuevas voces y nuevas canciones que representen lo mejor de nuestra generación".

Majo Aguilar y Junior H cantan en La Mañanera

Los cantantes, considerados fuertes representantes del regional mexicano a nivel internacional, cantaron con los tres finalistas de la primera edición de México Canta.

Las inscripciones para la segunda edición del concurso de música estarán disponibles del lunes 11 de mayo hasta el 10 de junio a través del sitio oficial del concurso.

Tener entre 18 y 29 años.

Ser solista, dueto o ensable musical

Ser mexicano o mexicoestadunidense.

Interpretar música regional mexicana con fusión.

Presentar canciones que no hagan apología de la violencia.

Participar en español, inglés, espanglish o lengua originaria.

Los tres ganadores del concurso tendrán la oportunidad de abrir el concierto que el artista o grupo musical ofrezca el próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, esto como parte de los eventos por la conmemoración de la Independencia de México.

Claudia Sheinbaum aclaró que el principal objetivo del concurso es "fomentar que no haya apología a la violencia" en la música, esto tras la controversia que se desató por los 'narcocorridos', cuya reproducción en conciertos ha sido limitada en algunos estados.



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