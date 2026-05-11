Reportan dos fallecidos y tres heridos tras ataque armado en Guayaquil

Dos personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas durante un ataque armado registrado la tarde de este domingo 10 de mayo en el centro de Guayaquil. El hecho ocurrió pasado el mediodía entre las calles Esmeraldas y Pedro Pablo Gómez, cuando sujetos armados interceptaron un vehículo de alta gama y dispararon contra sus ocupantes.

En la escena quedaron más de 50 cartuchos de bala, según reportes preliminares. De acuerdo con testimonios de moradores, el vehículo habría sido interceptado por una camioneta y motociclistas se acercaron por detrás para ejecutar el ataque.

¿Qué ocurrió?

Las ráfagas de disparos se extendieron durante varios minutos y obligaron a ciudadanos a correr para resguardarse. Tres de las víctimas fueron trasladadas en ambulancias a distintas casas de salud, mientras personal de Medicina Legal retiró los cuerpos de los fallecidos.

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