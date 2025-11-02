La tarde de este sábado familiares, amigos y miembros de la comunidad dieron el último adiós a Jade, la menor de cinco años que fue víctima de infanticidio a manos de su tía, quien la golpeó con un arma de fuego.

Con globos blancos y flores, sus compañeritos de curso acompañaron el féretro en un ambiente cargado de dolor. Padres de familia, maestros y vecinos también se sumaron al sepelio, mostrando solidaridad con la familia doliente.

Mientras tanto, su hermanito de seis años continúa internado en un hospital. “La evolución para el día de hoy fue un poco más favorable. Se realizó una tomografía de control donde se constató un edema cerebral. El niño todavía se encuentra en fase crítica, pero con una leve mejoría”, informó el médico encargado de su atención.

Por su parte, la tía agresora fue sentenciada a 30 años de prisión y enviada al penal de Palmasola.

Este caso ha conmocionado a la comunidad de La Guardia, que exige justicia y protección para los menores, mientras acompañan a la familia en su dolor.

