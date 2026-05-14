Fiscalía busca identificar a autores de ataque armado afuera de una discoteca

La Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones por el asesinato de un ciudadano de nacionalidad colombiana, quien perdió la vida tras ser atacado a tiros en inmediaciones de una discoteca ubicada en la zona del Canal Isuto y Cuarto Anillo.

La jornada de este miércoles, peritos del Ministerio Público y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizaron una inspección técnica en el lugar del hecho, donde se registró el ataque armado ocurrido el pasado 2 de mayo.

De acuerdo con la fiscal del caso, Yolanda Aguilera, durante el procedimiento se colectó información relevante, principalmente registros de cámaras de seguridad del establecimiento y de zonas aledañas, que serán sometidos a un proceso de análisis y desdoblamiento.

“Se ha realizado la inspección correspondiente y se han secuestrado imágenes de cámaras de seguridad que permitirán establecer la ruta de ingreso y salida de los autores del hecho”, señaló la autoridad.

Aguilera explicó que, si bien ya se tomaron declaraciones de trabajadores del local —entre ellos personal de seguridad, meseros y administradores—, la inspección en el lugar era necesaria para recabar nuevos elementos que fortalezcan la investigación.

El caso apunta a la participación de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y que habrían disparado contra la víctima cuando salía del establecimiento, para luego darse a la fuga.

Las imágenes obtenidas aún están siendo procesadas debido a algunos problemas técnicos, aunque también se lograron recolectar grabaciones de sistemas de seguridad independientes que serán clave para el esclarecimiento del hecho.

La investigación busca identificar plenamente a los autores materiales del crimen, establecer su posible vinculación con alguna organización criminal y proceder a su captura.

Asimismo, se conoció que la madre de la víctima se apersonó a dependencias judiciales para reconocer y retirar el cuerpo de la morgue. Según datos preliminares, el fallecido contaba con antecedentes relacionados a presunto tráfico de sustancias controladas.

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