Ramón Daza muestra su lado más personal en el 'Detector de Mentiras'

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Patria, Ramón Óscar Daza Salamanca, participó en el segmento 'Detector de Mentiras' del programa El Mañanero de Red Uno, donde dejó por un momento el discurso político para mostrarse en un tono más relajado, cercano y coloquial.

Durante la entrevista con el Dr. Otto Fraude, habló de aspectos personales poco conocidos. Contó que de niño lo llamaban de cariño “Papucho” y “Monchito”, que mide 1,94 metros y que, aunque no sabe cocinar ni planchar, asegura que de pequeño aprendió a coser medias.

Entre risas, comentó que en casa quien manda es su esposa, a quien describió como una mujer “dominante” y decidida.

El candidato también recordó anécdotas de su etapa escolar, cuando fue "guaripolero" y tocó tambor, bombo y platillos durante un año como castigo por su comportamiento.

Al finalizar la entrevista incluso hizo una breve demostración del manejo de la guaripolera, generando un momento distendido en el programa.

En el plano político, Daza afirmó sentirse el mejor candidato frente a sus contendores y señaló que su experiencia en el ámbito empresarial le permitió entender que las instituciones están por encima de las personas.

Destacó su paso por la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), a la que calificó como “un faro para Cochabamba”.

También habló de la situación de la ciudad, mencionando que uno de los problemas más cotidianos para los conductores son los baches, que terminan provocando más de una mala palabra al volante.

Añadió que Cochabamba tiene un clima ideal para invertir y reiteró su apuesta por una nueva etapa política basada en la alternancia en el poder y el cumplimiento de la ley.

Entre confesiones personales, gustos y propuestas, Daza cerró la entrevista reafirmando su intención de construir una Cochabamba distinta, en un espacio que combinó política, humor y anécdotas personales.



