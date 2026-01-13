Santa Cruz se une en una masiva vigilia por las víctimas de violencia

La Plazuela del Estudiante se convirtió esta noche en el epicentro de un emotivo reclamo de paz y justicia frente al incremento de la inseguridad en la región. Decenas de ciudadanos se congregaron con velas blancas para honrar la memoria de quienes perdieron la vida a manos de la criminalidad.

La iniciativa, impulsada por el Comité Cívico Femenino, busca visibilizar el luto de las familias bolivianas y la vulnerabilidad de los municipios cruceños. Farah Galeb, presidenta de la institución, señaló: “Invitamos a la ciudadanía para dar una oración, elevándola por esas almas que se han ido al cielo por maleantes que han cortado sus vidas”.

El encendido de luces simbolizó un llamado urgente a las fuerzas del orden para redoblar los esfuerzos de vigilancia en las zonas más críticas del departamento. "Pedimos a las autoridades que nos brinden seguridad, no solo por la ciudad sino también de provincias", enfatizó Galeb durante el acto central.

Al encuentro asistieron líderes cívicas de Camiri, Cotoca y San Javier, entre otras, quienes confirmaron que diversas localidades se encuentran actualmente en estado de alerta. La jornada concluyó con un silencio solemne que reforzó la exigencia de un plan de seguridad integral para proteger a la población.

