Rodrigo Paz impulsa la creación de un cuartel forestal estratégico para la Chiquitania

El presidente Paz busca financiamiento global para combatir la deforestación en el oriente.

Ximena Rodriguez

11/02/2026 17:53

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

El presidente Rodrigo Paz realizó la entrega de carros bomberos a la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras) en Santa Cruz, resaltando la disciplina de Japón como un modelo a seguir. Durante su intervención, el mandatario afirmó: “Yo no tengo problema en rescatar ese concepto de imperio que tiene Japón, porque yo también quiero ser imperio de la educación, de la salud y del cuidado del medio ambiente”.

El Jefe de Estado subrayó que la región cruceña es la que más ha sufrido por la deforestación y requiere un nuevo proceso de construcción institucional.

“Santa Cruz es una oportunidad de Bolivia en el mundo y eso hay que cuidarlo”, sentenció Paz al destacar la urgencia de preservar los recursos naturales frente al impacto nacional del cambio climático.

Para fortalecer la respuesta ante incendios, el presidente propuso al Gobernador la creación de un cuartel forestal en la Chiquitanía.

“Yo me pongo en campaña a nivel internacional para conseguir los recursos y armar el primer cuartel con respaldo”, aseguró el mandatario al comprometerse con la gestión de financiamiento externo.

Finalmente, instó a los parlamentarios a colaborar en la aprobación de leyes que faciliten el desarrollo y la implementación de estos centros operativos en todo el país. En el acto, también anunció que tendrá próximamente una reunión con el presidente de Brasil, Lula da Silva, donde enfatizó que “Santa Cruz estará presente” para fortalecer la agenda regional.

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

