Monogamia unilateral: la polémica idea que divide internet, ¿relación o infidelidad encubierta?

Las relaciones no monógamas han evolucionado en múltiples formas, desde el poliamor hasta los matrimonios abiertos o el intercambio de parejas. Sin embargo, en los últimos días, una modalidad en particular ha generado controversia en redes sociales: la llamada “monogamia unilateral”.

Este concepto describe una relación en la que uno de los miembros mantiene exclusividad afectiva o sexual, mientras que el otro tiene libertad para vincularse con otras personas. En ciertos espacios digitales, especialmente dentro de la denominada “manosfera”, esta idea se asocia a dinámicas heterosexuales donde el hombre conserva esa libertad y la mujer permanece en exclusividad.

El debate cobró fuerza a partir de un documental donde se exploran discursos de influencers masculinos que promueven visiones tradicionales de las relaciones, vinculadas a ideas de poder, control y roles de género definidos. En ese contexto, algunos participantes describen sus vínculos como “monogamia unilateral”, generando reacciones divididas en internet.

Expertos en relaciones señalan que las dinámicas asimétricas no son nuevas. En algunos casos, las parejas acuerdan modelos donde uno de los integrantes mantiene exclusividad mientras el otro no, siempre bajo consentimiento mutuo. No obstante, subrayan que el contexto y el acuerdo explícito entre ambas partes es clave para diferenciar una relación consensuada de una dinámica problemática.

Especialistas también advierten que, aunque estas configuraciones existen, no están necesariamente ligadas a un género específico ni a una orientación determinada. Además, cuestionan las narrativas que intentan justificar estas prácticas bajo argumentos biológicos o “naturales”, señalando que muchas de estas ideas simplifican en exceso la complejidad de las relaciones humanas.

El concepto de “monogamia unilateral” no es completamente nuevo. Registros en foros y comunidades en línea muestran que este tipo de dinámicas ya eran discutidas hace más de una década, aunque en la actualidad han ganado visibilidad gracias a su difusión en plataformas digitales y debates culturales más amplios.

La gran pregunta que divide opiniones es si este tipo de acuerdos representa una forma legítima de relación consensuada o si, en la práctica, puede ocultar desequilibrios de poder o comportamientos que se asemejan a la infidelidad.

En última instancia, expertos coinciden en que la diferencia clave radica en el consentimiento, la transparencia y los límites establecidos por quienes forman parte de la relación. Sin esos elementos, lo que para algunos puede ser una nueva forma de vínculo, para otros puede cruzar la línea hacia la deslealtad.

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