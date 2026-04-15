Tragedia vial en Bolivia: Al menos 10 accidentes dejan ocho fallecidos en 24 horas

Una jornada trágica se registró en Bolivia, donde en las últimas 24 horas se reportaron al menos 10 accidentes de tránsito, dejando un saldo de ocho personas fallecidas y varios heridos en distintos puntos del país.

Desde la Dirección Nacional de Tránsito calificaron el panorama como preocupante, debido a la cantidad de hechos registrados en un corto periodo de tiempo.

“A nivel nacional en estas 24 horas tenemos ya ocho personas fallecidas… es un saldo trágico”, señalaron desde la institución.

Hechos en diferentes regiones

Entre los casos más relevantes, se reportó un atropello a peatón en horas de la madrugada, alrededor de las 04:30, que dejó una persona fallecida.

En Cochabamba, un vuelco de tonel también terminó con la vida de una persona, mientras que en la ciudad de El Alto se registró un choque contra un vehículo estacionado, dejando al menos siete personas heridas.

Asimismo, en otro punto de la urbe alteña, un nuevo atropello cobró la vida de otro peatón.

Accidentes en carretera

En el ámbito interdepartamental, uno de los hechos más graves ocurrió en la carretera Tambo Quemado–Patacamaya, donde una colisión dejó dos personas fallecidas y tres heridas.

Estos casos se suman a otros accidentes registrados en carreteras del país, evidenciando un incremento en la siniestralidad vial.

Factores de riesgo

La Policía de Tránsito señaló que la mayoría de los accidentes estarían relacionados con fallas humanas, principalmente por falta de precaución y previsión al momento de conducir.

“Todo en carretera es por la falta de precaución y la falta de previsión”, indicaron, enfatizando que estos hechos pueden evitarse con mayor responsabilidad.

Viajes nocturnos, los más peligrosos

Las autoridades advirtieron que gran parte de los accidentes se registraron en horas de la noche, lo que incrementa el riesgo en las carreteras del país.

“En la noche está siendo muy peligroso realizar viajes por carretera”, alertaron, recomendando a los conductores extremar medidas de seguridad.

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