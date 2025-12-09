Armados y en moto: Policía despliega operativo tras asalto en surtidor de Santa Cruz

Un violento atraco se registró en una estación de servicio ubicada sobre la avenida Banzer, en la ciudad de Santa Cruz, donde dos sujetos a bordo de motocicletas ingresaron al surtidor y sustrajeron los morrales de dos trabajadoras que se encontraban utilizando las bombas de combustible.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Julio Baldivieso, brindó un informe preliminar en el que explicó que los antisociales no cargaron combustible y actuaron de manera directa.

“Preliminarmente sabemos que dos sujetos, a bordo de dos motocicletas, ingresaron al predio del surtidor y arrebataron los morrales de las dos señoritas que estaban utilizando las bombas”, manifestó la autoridad.

Baldivieso señaló que el monto exacto del dinero sustraído aún está en proceso de cuantificación. Asimismo, indicó que, aparentemente, no se realizaron disparos dentro del surtidor; sin embargo, los delincuentes habrían efectuado disparos al aire durante su huida para evitar ser perseguidos.

La Policía activó un operativo de rastrillaje y patrullaje, con la participación de unidades operativas.

