Policial

Plan Navidad y Año Nuevo: Policía desplegará más de 900 efectivos en Santa Cruz

El operativo contempla presencia diaria de policías en zonas urbanas y acciones preventivas en áreas rurales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/12/2025 21:03

Santa Cruz, Bolivia

La noche de este lunes, la Policía presentó oficialmente el Plan Navidad y Año Nuevo, un dispositivo estratégico que reforzará la seguridad ciudadana en Santa Cruz desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero.

El anuncio fue realizado por el comandante departamental, David Gómez, quien detalló que el plan contempla la movilización de 910 servidores policiales en distintos puntos del departamento.

“Queremos evitar que se cometan hechos delictivos y actuar de manera netamente preventiva”, señaló Gómez.

 

Según la planificación, 226 efectivos serán desplegados cada día en zonas urbanas, mientras que en áreas rurales se aplicarán operativos con contingentes variables, en función de las necesidades locales.

El objetivo central es prevenir delitos comunes, brindar tranquilidad a la ciudadanía y asegurar entornos seguros ante el aumento de la actividad comercial y el flujo de personas típico de las fiestas.

Recomendaciones a la ciudadanía

La Policía instó a la población a colaborar con el plan, siguiendo medidas básicas de prevención como:

  • Evitar portar grandes cantidades de dinero.

  • No dejar los domicilios sin resguardo.

  • Moderar el consumo de bebidas alcohólicas.

