🔴Sigue en vivo: Consejo de Seguridad de la ONU se reúne por la crisis en Venezuela

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne este lunes en una sesión de emergencia, convocada a pedido de Venezuela, luego de que Estados Unidos bombardeara Caracas y capturara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

La reunión está programada para las 10:00 de la mañana (hora de Nueva York) y se desarrolla en medio de una fuerte tensión internacional por la escalada del conflicto.

Red Uno te trae el minuto a minuto de la sesión, con las intervenciones de los distintos embajadores, así como la posición de los países que participan en este encuentro clave del organismo internacional.

Antes de la reunión del Consejo, e inmediatamente después de la intervención militar ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su profunda alarma por el ataque y advirtió que se trata de un “peligroso precedente” en las relaciones internacionales.

La agresión armada estadounidense se produce tras meses de creciente tensión, que incluyeron un importante despliegue militar frente a las costas de Venezuela y una serie de operativos letales contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, según reportes oficiales.

La sesión del Consejo de Seguridad se perfila como un espacio clave para definir posicionamientos diplomáticos, eventuales resoluciones y el rumbo de la respuesta internacional ante la crisis venezolana.

Gentileza RTVE:

