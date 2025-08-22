Vecinos del barrio El Carmen, ubicado en la avenida Busch, se pronunciaron con preocupación y enojo ante la creciente inseguridad en la zona, luego de que un efectivo policial fuera herido de bala por un sujeto de nacionalidad brasileña, que continúa prófugo.

Los habitantes del lugar denunciaron que personas dedicadas al expendio de drogas se camuflan entre los estudiantes y utilizan los canales del barrio como refugio tras cometer delitos.

“En este lugar se dedican al expendio de droga… los topos compran droga y después asaltan, y se esconden debajo de estos canales; son un constante peligro para la sociedad”, señaló un vecino.

Ante esta situación, los residentes exigieron una intervención inmediata de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y un patrullaje policial permanente.

“Queremos patrullaje todos los días, mañana, tarde y noche, porque la inseguridad está a flor de piel. Que el comandante tome en cuenta nuestra situación y nos ayude”, agregó una vecina.

El incidente que motivó las protestas ocurrió al mediodía, cuando un uniformado fue baleado por un individuo que hasta el momento permanece prófugo. “Eso no puede pasar, pedimos seguridad”, enfatizó la mujer.

