Conductor choca contra poste en El Trompillo y huye en taxi dejando su vehículo destruido

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes en el segundo anillo, zona de El Trompillo, Santa Cruz, donde un vehículo impactó violentamente contra un poste de alumbrado público y ocasionó daños a otro motorizado que circulaba por el sector.

El hecho generó alarma entre los vecinos y conductores que transitaban por la vía, quienes relataron que el conductor del auto siniestrado abandonó el lugar con evidentes heridas, tomando un taxi para huir antes de la llegada de la Policía.

“Mi vehículo fue afectado, el auto vino del otro lado y directo al poste. Si no fuera por el poste me hubiera chocado de frente. Igual alcanzó a golpearme al costado”, contó uno de los afectados.

El testigo confirmó que el hombre escapó lesionado: “A lo que bajé ya había gente, me dijeron que se fue corriendo y se subió a un taxi al frente. Se nota que se lastimó, porque hay sangre en el parabrisas”.

El motorizado quedó con la parte delantera totalmente destruida, con el parabrisas destrozado y rastros de sangre en el interior. Las primeras hipótesis apuntan a que el conductor habría estado bajo influencia del alcohol y manejaba a exceso de velocidad.

Los uniformados de la Unidad Operativa de Tránsito llegaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del vehículo y abrir la investigación correspondiente. Hasta el cierre de esta edición, no se conocía un informe oficial sobre el paradero ni el estado de salud del conductor.

El conductor afectado recalcó que el impacto pudo tener consecuencias fatales de no haberse interpuesto el poste de alumbrado. “Si no chocaba ahí, podía llevarse a las motos o a otros autos”, señaló uno de los testigos.

Se espera que en las próximas horas la Policía brinde un reporte oficial sobre este caso que ha generado preocupación en la zona por la imprudencia al volante.

Mira la programación en Red Uno Play