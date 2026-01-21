Se jubila Suni Williams, la legendaria astronauta que pasó sus últimos nueve meses "atrapada" en el espacio

La NASA confirmó el fin de una era en la exploración espacial. Sunita "Suni" Williams, una de las figuras más icónicas de la agencia, se retira oficialmente tras casi tres décadas de carrera. Su salida se produce apenas unos meses después de protagonizar uno de los episodios más tensos y seguidos de la astronáutica moderna: una misión de ocho días que, por fallas técnicas, se transformó en una estancia forzosa de nueve meses en el espacio.

Una pionera de récords

A sus 60 años, Williams deja un legado difícil de igualar. Con 608 días totales en órbita repartidos en tres misiones, se consolida como la segunda astronauta de la NASA con más tiempo acumulado en el espacio.

Además, Suni rompió techos de cristal fuera de la Tierra: realizó nueve caminatas espaciales que suman más de 62 horas, el registro más alto para una mujer en la historia. Su liderazgo la llevó a ser comandante de la Estación Espacial Internacional (ISS) y pieza clave en el entrenamiento de las nuevas generaciones que ahora apuntan hacia la Luna y Marte.

El polémico "adiós" en la Starliner

El cierre de su carrera activa fue, irónicamente, el más accidentado. En junio de 2024, Williams y su colega Butch Wilmore despegaron en el primer vuelo tripulado de la cápsula Starliner de Boeing. Lo que debía ser una prueba de una semana se convirtió en una crisis de ingeniería cuando la nave presentó fugas de helio y fallas en los propulsores.

Ante el riesgo de un regreso accidentado, la NASA tomó la histórica decisión de devolver la nave Starliner vacía y dejar a los astronautas en la ISS. Finalmente, tras meses de incertidumbre y rumores sobre su estado físico —que la agencia desmintió categóricamente—, Williams regresó a la Tierra en marzo de 2025 a bordo de una nave Crew Dragon de SpaceX, la competencia directa de Boeing.

"Todos sabíamos que las cosas podían salir mal. Estábamos totalmente preparados", declaró Williams con la serenidad que marcó su carrera. "Cualquiera que me conozca sabe que el espacio es mi lugar favorito".

Un retiro merecido

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, elogió su servicio describiéndola como una "pionera que forjó el futuro de la exploración". Williams, de raíces indias y eslovenas, pasó de pilotar helicópteros de combate en la Marina a ser la cara de la resiliencia en el cosmos.

"Ha sido un honor increíble. Espero que las bases que sentamos hayan facilitado un poco los próximos pasos hacia la Luna y Marte", señaló Williams en su comunicado de despedida. Aunque ya no volverá a vestir el traje espacial, su nombre queda grabado en la historia como la mujer que convirtió un "encierro" orbital en una última e inspiradora lección de profesionalismo.

Con información de DW y ABC.

