¡De último momento! Final de la Libertadores cambia de horario, este es el motivo

Desde la transmisión oficial informaron que el partido entre Flamengo y Palmeiras, correspondiente a la final de la Copa Libertadores, sufrió un cambio de horario debido a circunstancias que obligaron a tomar esta decisión.

Inicialmente, el duelo estaba programado para las 17:00, pero a última hora se confirmó que comenzará a las 17:15. La medida se tomó debido al intenso tráfico que se registra en las calles de Lima, donde miles de aficionados se movilizan para presenciar el partido. La transmisión oficial destacó la gran afluencia de público en la capital peruana.

