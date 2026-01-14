Lluvia sorprende a Santa Cruz en una jornada de intenso calor y humedad

Santa Cruz de la Sierra vivió una mañana inusual este miércoles 14 de enero, luego de que una lluvia sorpresiva cayera pasadas las 10:30 en distintas zonas de la capital cruceña, tomando desprevenidos a miles de ciudadanos que llevaban a cabo sus actividades cotidianas.

La precipitación se registró en medio de una jornada marcada por temperaturas elevadas y una humedad extrema. Según los datos meteorológicos, la máxima alcanzará los 32 grados centígrados, mientras que la mínima se sitúa en 21 grados, con una humedad relativa del 94%, lo que incrementa considerablemente la sensación térmica.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire explicó que el clima de este miércoles estará dominado por condiciones de calor y nubosidad parcial.

“Miércoles 14 de enero, la temperatura mínima alcanzará a 22 grados y la máxima a 31 grados centígrados. El cielo estará parcialmente nublado y los vientos del norte estarán medianamente fuertes, hasta con ráfagas de 50 kilómetros por hora”, señaló.

Además, advirtió que el alto nivel de humedad incrementará la sensación de bochorno en la Ciudad de los Anillos.

“La humedad que impera en el ambiente, fruto del 80% que refleja el termómetro, implicará por lo menos cinco grados adicionales de más calor”, agregó.

Por su parte, el también conocido “Señor del Clima” calificó la jornada como “muy calorosa”, anticipando que, pese a la lluvia caída, el calor continuará dominando el ambiente durante el resto del día.

