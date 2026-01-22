Fiscalía pedirá 6 meses de detención preventiva para el hijo menor de Luis Arce

Ernesto Rafael Arce Mosqueira, hijo menor del expresidente Luis Arce, deberá comparecer este jueves ante el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, investigado por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito.

El fiscal a cargo del caso, Miguel Cardozo, informó que se investiga la presunta generación de movimientos económicos millonarios por aproximadamente $us 755.000, además de la transferencia de tres bienes inmuebles durante la pasada gestión. No obstante, aclaró que la cuantía total aún no ha sido plenamente determinada.

“En esta audiencia vamos a solicitar la detención preventiva por seis meses para el investigado. Se está indagando el origen de ese dinero, en el entendido de que no tenía otros ingresos económicos”, explicó Cardozo.

El fiscal añadió que hasta la fecha se desconoce el paradero del hijo menor del exmandatario; sin embargo, aseguró que se activaron todas las alertas migratorias. Asimismo, indicó que se procederá a la citación de la pareja del acusado para que aporte en la investigación y que no se descarta la ampliación del caso.

