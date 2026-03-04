Lupo y Lara se reunieron para coordinar la aplicación del DS 5552

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo este miércoles un encuentro con el vicepresidente Edmand Lara para coordinar la aplicación de la norma y garantizar el funcionamiento institucional.

La reunión se desarrolló antes del mediodía en oficinas de la Vicepresidencia, tras una jornada marcada por reclamos públicos sobre la falta de funcionarios y recursos operativos.

Garantizar el trabajo legislativo

Al concluir la cita, Lupo aseguró que el encuentro fue “muy cordial, muy efectivo y muy bueno”, y explicó que el eje principal fue asegurar las condiciones de trabajo en el ámbito legislativo.

“El primer tema es garantizar absolutamente que todas las actividades relacionadas con el Legislativo de la Vicepresidencia tengan todas las condiciones para poder trabajar adecuadamente”, afirmó.

Según explicó, tras la transferencia de algunas áreas al Ministerio de la Presidencia se diseñó un nuevo esquema organizativo. “Se ha estructurado un organigrama funcional para que pueda trabajar de una manera práctica, poco burocrática y muy efectiva”, señaló, destacando que la meta es alcanzar “mayor eficiencia y mayor coordinación”.

Reorganización institucional

El Decreto Supremo 5552 fue aprobado por el presidente Rodrigo Paz y establece una reorganización que transfiere varias dependencias al Ministerio de la Presidencia.

