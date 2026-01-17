Histórico: El programa Artemis II entra en su fase final para llevar humanos a la Luna en febrero

La carrera espacial hacia el satélite terrestre vive uno de sus momentos más determinantes. La NASA iniciará este sábado el traslado del colosal cohete SLS (Space Launch System) y la cápsula Orion hacia la plataforma del Centro Espacial Kennedy. Esta operación, que se estima durará unas 12 horas, marca el inicio de la cuenta atrás definitiva para la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre desde el fin del programa Apolo en 1972.

El despegue está programado para abrir su ventana de oportunidad el 6 de febrero, consolidando el regreso de la humanidad a las cercanías lunares tras más de cinco décadas.

Una tripulación para la historia

La misión llevará a cuatro astronautas en un viaje de aproximadamente 10 días:

Reid Wiseman (Comandante)

Victor Glover (Piloto)

Christina Koch (Especialista): Ingeniera que ostenta el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer.

Jeremy Hansen (Especialista): Representante de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

La ruta: Un "rodeo" lunar a 10.000 kilómetros

Tras el lanzamiento, la nave Orion realizará una órbita completa a la Tierra antes de impulsarse hacia la Luna. La misión no contempla un alunizaje, sino un sobrevuelo a una distancia de casi 10.000 kilómetros de la superficie lunar. Este trayecto permitirá a los astronautas observar directamente el hemisferio lejano de la Luna, una región invisible desde nuestro planeta.

Posteriormente, la cápsula regresará a la Tierra para realizar un amerizaje en el océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego.

Ensayos finales y ventanas de lanzamiento

Antes del gran día, la NASA llevará a cabo el Wet Dress Rehearsal (WDR), un ensayo crítico que simula el conteo regresivo y la carga de combustible criogénico. Según Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la agencia, Artemis II es el cimiento para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y el trampolín necesario para las futuras misiones tripuladas a Marte.

Si bien la fecha objetivo es el 6 de febrero, la directora de lanzamiento, Charlie Blackwell-Thompson, confirmó que existen oportunidades adicionales en los meses siguientes:

Febrero: 6, 7, 8, 10 y 11.

Marzo: 6, 7, 8, 9 y 11.

Abril: 1, 3, 4, 5 y 6.

Esta misión pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de la Orion —desarrollados en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA)—, preparando el terreno para Artemis III, la misión que, a finales de esta década, volverá a poner botas humanas sobre el polvo lunar.

Con información de RTVE.es y La República.

Mira la programación en Red Uno Play