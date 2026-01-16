Subnacionales 2026: Mauricio Quezada apuesta por salud, educación y autonomías para gobernar Santa Cruz

Con un discurso centrado en la vocación de servicio y la lucha contra la corrupción, Mauricio Quezada oficializó su candidatura a la Gobernación de Santa Cruz en el marco de las elecciones subnacionales, destacando como ejes de su propuesta la salud, la educación, la justicia, la producción y las autonomías.

“Quiero ser gobernador porque quiero ayudar a toda la gente de mi pueblo. Quiero ser un servidor público más que un político”, afirmó Quezada durante su presentación en el espacio Uno Decide.

El candidato es médico de profesión, especialista en medicina interna, formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Realizó su bachillerato en el Colegio Franco Boliviano y parte de su formación académica en Nueva York, Estados Unidos. Es padre de tres hijos y está casado con una médica.

Quezada explicó que su motivación nace del contacto permanente con la realidad social. “Vivo con la desgracia, vivo con la enfermedad, y esa enfermedad que ha corroído a nuestro departamento se llama corrupción”, sostuvo.

Su plan de gobierno se estructura en cinco pilares fundamentales: educación, justicia, salud, producción y autonomías. En ese marco, remarcó que “una sociedad educada nunca va a ser maltratada” y advirtió que “un país o una región sin justicia no vale nada”.

En el ámbito económico, aseguró que la reactivación pasa por el impulso a la producción y la apertura de mercados. “La única forma de salir de esta crisis económica es abriendo las exportaciones”, afirmó.

Finalmente, Quezada destacó la importancia de profundizar el proceso autonómico. “Tenemos que ser autónomos y seguir la senda que ya marcaron las instituciones de Santa Cruz”, concluyó.

