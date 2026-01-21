Cae ciudadano extranjero en Coroico tras hallazgo de sustancia controlada

Un operativo de seguridad en el municipio de Coroico, en los Yungas de La Paz, culminó con la aprehensión de un hombre de nacionalidad argentina que se encontraba hospedado en un alojamiento local.

Según la Policía, el sujeto fue sorprendido con sustancias controladas en su posesión, luego de que las autoridades realizaran una intervención coordinada en respuesta a las crecientes quejas de la comunidad sobre actividades ilícitas en la zona.

La alerta fue emitida por los propios habitantes de Coroico, quienes advirtieron la presencia de un individuo con acento extranjero que coincidía con las descripciones de una persona vinculada al robo de teléfonos celulares y otros objetos de valor en días recientes.

Ante la sospecha, personal de la Intendencia Municipal y efectivos de la Policía Boliviana procedieron a la revisión del hospedaje donde se ocultaba el sospechoso.

Tras el hallazgo de las sustancias prohibidas, el ciudadano extranjero fue trasladado de inmediato a dependencias policiales. El caso ya ha sido puesto a disposición del Ministerio Público, donde se iniciarán las investigaciones correspondientes por delitos contra la salud pública y robo.

Actualmente, los investigadores trabajan para determinar si el aprehendido actuaba solo o si existen más personas involucradas en una posible red delictiva operando en la región de Los Yungas. Las autoridades instaron a las posibles víctimas de robo a presentarse para reconocer al sujeto y formalizar las denuncias.

