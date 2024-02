Hacinamiento ahoga la maternidad cruceña: hasta 4 bebés comparten una servocuna

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La Maternidad Percy Boland enfrenta una situación crítica debido al desbordamiento de neonatos en su sala de recuperación y reanimación, generando una emergencia médica que demanda acciones inmediatas. Con una capacidad superada por la demanda, el personal médico se encuentra desbordado, evidenciando la necesidad urgente de ampliar los recursos disponibles para atender a los recién nacidos.

El director del maternológico, Mario Herbas, expresó su preocupación ante la falta de soluciones inmediatas por parte de los diferentes niveles gubernamentales. “Seguimos en las mismas condiciones, vemos que no hay soluciones inmediatas por parte de los tres niveles de gobierno departamental, municipal ni central”, señaló, subrayando la urgencia de medidas concretas para abordar la situación.

Actualmente, la sala de neonatos alberga a catorce bebés, cuatro de los cuales requieren asistencia respiratoria mecánica y no deberían estar en ese entorno. La capacidad de la sala está claramente rebasada, con hasta tres a cuatro recién nacidos por servocuna, lo que dificulta enormemente la atención médica adecuada.

Además del problema de espacio, se suma la escasez de personal médico, cuya carga laboral se ha duplicado para hacer frente a la situación. “Esta sala está diseñada para seis neonatos y es una sala de transición en donde deberían estar cuatro horas, no es de internación porque no está diseñada para internarse, pero cada servocuna tiene tres recién nacidos, no hay espacios para atenderlos de manera normal”, explicó otro galeno.

La falta de convenios con clínicas privadas y la ausencia de apertura de unidades de cuidados intermedios agravan la situación, dejando al personal médico sin opciones viables para derivar a los pacientes que requieren atención especializada.

En este contexto crítico, el hospital Materno – Infantil, está solicitando la devolución de las instalaciones previamente ocupadas por el Banco de Sangre, con el objetivo de aliviar el hacinamiento en la sala de neonatos y mejorar la atención a los recién nacidos.