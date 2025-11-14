Parlamentarios y productores acuerdan agenda para crear un paquete de leyes que beneficien al sector

Este jueves 13 de noviembre se realizó una reunión entre parlamentarios y representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) con el objetivo de identificar las medidas que han debilitado al sector productivo durante las últimas dos décadas.

Como resultado del encuentro, se anunció la creación de un paquete de leyes orientado a reactivar la agroindustria y eliminar trabas normativas que, según los asistentes, han asfixiado el emprendimiento en el país.

“Un mandato claro del presidente Paz Pereira es delinear una agenda legislativa para reactivar al sector productivo y restituir el espíritu emprendedor”, señaló el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada.

El legislador informó que se identificaron medidas sobrerregulatorias que afectan la productividad, las cuales serán presentadas al presidente Paz Pereira y a ministros del área para su evaluación. El objetivo es que el paquete normativo favorezca al agro, la industria y los emprendedores del país.

Por su parte, Rodrigo Suárez, segundo vicepresidente de la CAO, expresó el compromiso del sector privado con este proceso:

“Fueron 20 años de destrucción masiva (...). Tenemos que alinear las capacidades instaladas desde el campo y la industria para reconstruir el país lo más pronto posible”, indicó.

