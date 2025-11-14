“Esperamos que puedan dar solución a los problemas”: analista valora perfil técnico del directorio del BCB

El analista económico Juan Fernando Subirana valoró la designación de David Espinoza como presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), y calificó como positiva la composición del nuevo directorio posesionado por el presidente Rodrigo Paz.

“Estamos conformes y bastante animados con la designación de una persona con un perfil tan técnico, y no solamente él, sino todos los miembros del directorio del BCB; son personas con alto potencial y alta expectativa de la reconstrucción de la economía boliviana”, afirmó.

Espinoza tiene más de 30 años de experiencia en el sector público, especialmente en áreas de planificación, presupuesto y finanzas públicas.

Subirana recordó que el país enfrenta una crisis económica “catastrófica” desde 2023, que se ha profundizado por la falta de medidas de ajuste oportunas. Según indicó, la inflación ya supera el 20% y se requiere una conducción técnica y transparente para recuperar la estabilidad.

“La economía está destruida, no hubo control ni políticas claras. El nuevo directorio del BCB debe dar soluciones concretas”, remarcó.

El experto consideró que el rol del Banco Central será clave para recuperar la credibilidad, estabilizar los indicadores y apoyar las nuevas políticas fiscales anunciadas por el Ministerio de Economía.

