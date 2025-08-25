“¡Que el conductor no se esconda! ¡Mi nieta se quedó sin padre!”, dijo el papá de Franklin Solíz

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo en el cuarto anillo, avenida San Aurelio de Santa Cruz, cobró la vida de Franklin Soliz, un joven cerrajero de 30 años, que se trasladaba en motocicleta junto a su pareja cuando fue embestido por una flota de transporte interdepartamental.

De acuerdo con testigos, el conductor invadió el carril y lo impactó de frente, provocando la muerte instantánea de Franklin. Su pareja sobrevivió al accidente con lesiones en el tobillo, pero el dolor de la familia se intensifica porque el chofer del micro, lejos de auxiliar a las víctimas, se dio a la fuga.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue judicial de la Pampa de la Isla y, desde ayer, sus restos son velados en un salón de la zona. La familia llora la partida de un padre joven, trabajador y sostén de su hogar.

Entre lágrimas, su hermana relató lo ocurrido: “El vehículo invadió el carril y lo atropelló. Fue instantáneo, no tuvo oportunidad. Él deja a su hijita de 14 años, que ahora queda sin su padre. Era un buen papá, todos los días estaba pendiente de ella y de su tratamiento porque también está con una pierna enyesada. Es injusto lo que ha pasado”.

El padre de Franklin, visiblemente afectado en el velorio, también pidió justicia: “Yo estaba en mi trabajo y me enteré a última hora. Lo que pido es justicia, que el conductor se presente, que no se esconda. Mi hijo era el pilar de su familia, sustentaba a su esposa y a su hija. No es justo que un chofer lo atropelle y huya, sin hacerse responsable. Pido la pena máxima porque él dejó a una niña en orfandad”.

La Unidad Operativa de Tránsito y el Ministerio Público confirmaron que se abrió una investigación por homicidio en accidente de tránsito y omisión de socorro, delitos que pesan sobre el conductor, quien hasta el momento permanece prófugo.

Mientras tanto, familiares, vecinos y amigos acompañan el velorio de Franklin, un hombre trabajador y querido que perdió la vida de manera trágica por la imprudencia y la irresponsabilidad en las carreteras.

La familia clama justicia, con la esperanza de que el responsable enfrente las consecuencias y que la memoria de Franklin no quede en el olvido.

