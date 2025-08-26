TEMAS DE HOY:
Internacional

Incautaron más de $us 1 millón falsos durante un operativo en Perú

Un negocio de impresiones era la fachada de una imprenta en dólares falsos. En el lugar incautaron más de 1 millón de dólares de billetes de cortes de 20, 50 y 100.

Red Uno de Bolivia

26/08/2025 9:03

Foto: Redes Sociales.
Perú

La Policía Nacional del Perú, intervino la vivienda, ubicada en la urbanización Manzanilla en la Victoria donde hallaron más de 1 millón de dólares falsificados.

Agentes del escuadrón verde irrumpieron el inmueble en un trabajo de inteligencia, ubicaron las planchas de billetes impresos, las placas matrices de 20, 50 y 100 dólares, además de una máquina impresora de alta potencia y papelería.

“Se puede apreciar acá placas de billetes de 100 dólares, prácticamente esta placa está terminada”, afirmó un efectivo policial a cargo del caso.

Las autoridades afirmaron que la elaboración de estos billetes falsos, se encontraba en la segunda etapa del proceso de impresión, luego realizarían los acabados para su distribución en diversos puntos. 

 

