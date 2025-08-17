Conrrado Moscoso hace historia: ganó el oro para Bolivia en los Juegos Mundiales

El raquetbolista boliviano Conrrado Moscoso escribió una nueva página dorada en la historia del deporte nacional al consagrarse campeón en los Juegos Mundiales de Chengdu, China.

En una final vibrante, Moscoso derrotó por 3-2 al también boliviano Gerson García, quien actualmente representa a Argentina, en un duelo que mantuvo la tensión hasta el último punto. Los parciales del partido fueron 9-11, 11-2, 11-9, 6-11 y 14-12, reflejando la intensidad del encuentro.

"Gracias de corazón. Gracias por su apoyo. ¡Viva Bolivia, carajo!", escribió Moscoso en sus redes sociales, acompañado de una imagen celebrando con la tricolor boliviana, tras alcanzar una medalla histórica para el país.

Este logro no es un oro cualquiera: es el primero para Bolivia en los Juegos Mundiales, un evento que reúne a los mejores atletas de disciplinas que no forman parte del programa olímpico.

Con este título, Conrrado Moscoso completa su palmarés dorado: ya había conquistado los Juegos Bolivarianos, Juegos Suramericanos, Juegos Panamericanos. El único podio que le falta es el olímpico, pero por ahora es inalcanzable, ya que el ráquetbol no forma parte de los Juegos Olímpicos.

