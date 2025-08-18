Samuel Doria Medina reconoce derrota y anuncia su apoyo a Rodrigo Paz

El empresario y presidencial Samuel Doria Medina, de la Alianza Unidad, cayó al tercer lugar candidato en las elecciones generales, con un 20,2% de los votos, según el conteo rápido difundido por Red Uno a nivel nacional.

Tras conocer los resultados preliminares, Doria Medina ofreció una conferencia de prensa en la que reconoció la derrota y anunció que cumplirá su compromiso de campaña: apoyar al candidato que obtuviera el primer lugar, siempre y cuando no fuera el MAS.

"Yo actúo siempre de acuerdo a mis principios y, como dije varias veces, cumplo mis compromisos. A lo largo de la campaña dije que si no llegaba a la segunda vuelta iba a apoyar a quien llegara primero, si este no era el MAS. Pues bien, ese candidato es Rodrigo Paz, y mantengo mi palabra", declaró.

El líder de Unidad agradeció a sus seguidores y expresó que, aunque no logró su objetivo de llegar a la presidencia, seguirá trabajando por el país desde otros ámbitos.

"Quise servir a Bolivia como presidente y no ha sido posible, pero mi amor por el país va a durar para siempre. Viviré aquí y continuaré con todos mis proyectos empresariales y personales", afirmó.

En un mensaje dirigido a los principales líderes opositores, Doria Medina pidió un compromiso claro a favor de la libertad del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, actualmente detenido.

“Espero que Rodrigo Paz y Tuto Quiroga se comprometan a liberar a Camacho en noviembre”, manifestó.

