¿Quién es Rodrigo Paz? ganador de las elecciones según el conteo rápido de Red Uno

El candidato a la presidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Rodrigo Paz, se perfila como el ganador de las elecciones, de acuerdo con los resultados del conteo rápido divulgados en la noche de este domingo por la Red Uno. La noticia ha puesto nuevamente en el centro del debate a una figura política con una larga trayectoria en el país.

Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, nació en Tarija en 1969. Estudió Relaciones Internacionales y cuenta con una maestría en Gobernabilidad y Desarrollo. Inició su carrera política como concejal de Tarija, para luego ser elegido alcalde de la capital tarijeña en 2015. Su gestión municipal estuvo marcada por proyectos de modernización urbana y programas de integración social.

Posteriormente, dio el salto al ámbito nacional al ser electo senador en representación de su departamento, donde se ha destacado en comisiones legislativas vinculadas a desarrollo regional, políticas energéticas y fortalecimiento institucional.

Con un perfil conciliador y una visión orientada a la integración, Paz ha planteado a lo largo de su carrera la necesidad de construir consensos en el sistema político. Su trayectoria combina experiencia en la gestión pública municipal y nacional, además de un reconocimiento como una figura emergente en la política boliviana.

