“Hasta él mismo debe estar sorprendido”: Castedo sobre el ascenso de Rodrigo Paz en las elecciones 2025

El exvocal del TED afirmó que la victoria de Rodrigo Paz superó todas las proyecciones y dejó al MAS sin presencia en la Asamblea Legislativa.
17/08/2025 21:24
El analista y exvocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Luis Fernando Castedo, calificó a Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), como la gran sorpresa de las elecciones generales 2025.
“Rodrigo hizo una campaña silenciosa y es una sorpresa, hasta él mismo debe estar sorprendido, no por haber tenido la votación que tuvo, sino por lograr el primer lugar, y nunca habíamos visto esta posibilidad”, afirmó.
En su lectura, el gran perdedor de la contienda fue el Movimiento al Socialismo (MAS), al quedar sin representación en la Asamblea Legislativa.
Castedo señaló que los tres candidatos con mayor votación deberán negociar acuerdos en la Asamblea y trabajar en conjunto para la gobernabilidad.
Rodrigo y Tuto en segunda vuelta
El analista destacó que ninguna de las encuestas realizadas con anterioridad pudo prever que Rodrigo Paz y Tuto Quiroga sean los candidatos que vayan a segunda vuelta, algo que nunca había sucedido en el país.
