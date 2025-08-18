“Hasta él mismo debe estar sorprendido”: Castedo sobre el ascenso de Rodrigo Paz en las elecciones 2025

El analista y exvocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Luis Fernando Castedo, calificó a Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), como la gran sorpresa de las elecciones generales 2025.

“Rodrigo hizo una campaña silenciosa y es una sorpresa, hasta él mismo debe estar sorprendido, no por haber tenido la votación que tuvo, sino por lograr el primer lugar, y nunca habíamos visto esta posibilidad”, afirmó.

En su lectura, el gran perdedor de la contienda fue el Movimiento al Socialismo (MAS), al quedar sin representación en la Asamblea Legislativa.

​Castedo señaló que los tres candidatos con mayor votación deberán negociar acuerdos en la Asamblea y trabajar en conjunto para la gobernabilidad.

Rodrigo y Tuto en segunda vuelta

El analista destacó que ninguna de las encuestas realizadas con anterioridad pudo prever que Rodrigo Paz y Tuto Quiroga sean los candidatos que vayan a segunda vuelta, algo que nunca había sucedido en el país.

