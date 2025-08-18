Conteo rápido de Red Uno: Rodrigo Paz lidera en La Paz al 95% de votos contabilizados

ACTUALIZADO AL 95 %

Según el conteo rápido de Red Uno, actualizado al 95% este domingo 17 de agosto a nivel del departamento de La Paz, la intención de voto posiciona a Rodrigo Paz en el primer lugar con un 46.8%

El segundo lugar lo ocupa el candidato Jorge Quiroga con el 16.6%, el candidato Samuel Doria Medina con el 15.9%, obtiene el tercer lugar; mientras que el candidato Andrónico Rodríguez, se coloca en el cuarto lugar con el 8.8%; en quinto lugar el candidato Eduardo del Castillo con 4.6%.

En sexto lugar queda el candidato Manfred Reyes Villa con 3.2%; en el séptimo lugar el candidato Jhonny Fernández con el 2.3% y en el octavo lugar el candidato Pavel Aracena con el 1.9%

Estos son los resultados NO OFICIALES, del CONTEO RÁPIDO de Red Uno en esta jornada electoral.

Señalamos que Red Uno brinda una muestra del conteo rápido preliminar y no oficial, sin embargo, representa una proyección nacional, sobre la base de una muestra representativa y registrada de las actas de sufragio.

Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el resultado oficial será emitido por ese ente. Con la jornada electoral, Bolivia se encamina a definir su futuro político y a elegir sus nuevas autoridades para el periodo 2025 -2030, resultados que mantienen en expectativa a la población.

Mira la programación en Red Uno Play