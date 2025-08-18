"El gran derrotado sería Samuel Doria Medina", asegura la analista Maggy Talavera

El sorpresivo liderazgo de Rodrigo Paz Pereira en los resultados preliminares es una clara señal de descontento popular, según la periodista Maggy Talavera.
17/08/2025 21:18
Finalizada la jornada electoral de este domingo, el conteo rápido presentado por Red Uno marca un hecho inédito: una histórica segunda vuelta entre dos candidatos de oposición. Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge "Tuto" Quiroga, de la Alianza Libre, se perfilan como los dos postulantes con mayor respaldo.
La analista y periodista Maggy Talavera calificó los resultados preliminares como una “sorpresa para muchos, aunque ya se veía venir”.
“Lo que nadie cree, hasta tal vez ni Rodrigo podría creer, es que iba a estar liderando. Aunque no son los resultados oficiales, es una tendencia que difícilmente se vaya a revertir”, comentó.
Uno de los grandes derrotados de la jornada, según Talavera, sería el empresario y político Samuel Doria Medina, quien, pese a una campaña intensiva, no logró traducir ese esfuerzo en la votación.
