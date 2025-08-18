"El gran derrotado sería Samuel Doria Medina", asegura la analista Maggy Talavera

Finalizada la jornada electoral de este domingo, el conteo rápido presentado por Red Uno marca un hecho inédito: una histórica segunda vuelta entre dos candidatos de oposición. Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge "Tuto" Quiroga, de la Alianza Libre, se perfilan como los dos postulantes con mayor respaldo.

La analista y periodista Maggy Talavera calificó los resultados preliminares como una “sorpresa para muchos, aunque ya se veía venir”.

“Lo que nadie cree, hasta tal vez ni Rodrigo podría creer, es que iba a estar liderando. Aunque no son los resultados oficiales, es una tendencia que difícilmente se vaya a revertir”, comentó.

Talavera también interpretó el resultado como un claro voto de protesta. “La primera impresión que uno tiene es el voto protesta de la gente que no estaba de acuerdo absolutamente con nada. No nos olvidemos que Rodrigo se venía quejando porque no lo invitaban a los paneles, no hizo una campaña, y sin embargo estamos viendo que está ahí”, explicó.

Uno de los grandes derrotados de la jornada, según Talavera, sería el empresario y político Samuel Doria Medina, quien, pese a una campaña intensiva, no logró traducir ese esfuerzo en la votación.

