¡Hay expectativa! Cruceños esperan resultados de la votación en El Cristo Redentor

Uno de los sitios más simbólicos para la reunión de los ciudadanos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es la zona del Cristo Redentor, y es allí donde muchos aguardan conocer los resultados preliminares de la votación de este domingo 17 de agosto.

Hay mucha expectativa por conocer el voto de la población, y mientras avanza la llegada de actas y material electoral, los ciudadanos se concentran esperando resultados.

En su mayoría, las mesas de votación se habilitaron desde las 08:00 de la mañana y fueron cerradas a las 21:00.

En minutos más, ya se revelarán los resultados del conteo rápido, de igual manera se conocerán los datos del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).

Los candidatos también esperan conocer los resultados con mucho nerviosismo, se reúnen en casas de campaña para conocer la votación de los bolivianos.

