Arranca el conteo de votos: Concluye la votación en Asia y Europa

La jornada electoral en el exterior se desarrolló con relativa tranquilidad, salvo al incidente presentado en Ginebra, Suiza, aclaró que se trató de un boliviano que intentó tomar un ánfora.

Naira Menacho

17/08/2025 19:52

Foto: AFP.
Concluyó la votación en los países de Asia y Europa concluyó, por lo que el cómputo departamental y en el exterior arrancó a las 18:00 horas de este domingo, informó el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Luis Fernando Arteaga.

“A las seis de la tarde ya se va a instalar el cómputo, tanto departamental como el voto en el exterior. Todo ya está previsto en cuanto a sistemas, en cuanto a logística para este proceso”, indicó en contacto con un medio de comunicación estatal.

Arteaga dijo que aún se aguarda la conclusión de la votación en países de Sudamérica.

“Estamos esperando la parte de Sudamérica, no olvidemos que estamos en el mismo horario en Argentina, con algunas diferencias en Brasil, ellos también ya van a concluir en pocos minutos más”, añadió.

Respecto al incidente en Ginebra, Suiza, aclaró que se trató de un boliviano que intentó tomar un ánfora, pero fue intervenido por los mismos jurados y ciudadanos que estaban votando y detenido por la policía local.

“Eso lo resolverá la policía local en Ginebra, Suiza, pero este incidente ha sido controlado y se ha continuado con la votación”, afirmó.

Reiteró que el reporte que se dio a mediodía por las autoridades del Gobierno concuerda con el del TSE, señalaron en ABI.

 

 

