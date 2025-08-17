TEMAS DE HOY:
Llegan las primeras maletas electorales al centro de computo del TED Santa Cruz

La primera maleta electoral llegó al centro de computo a las 17:55 horas. 

Naira Menacho

17/08/2025 18:41

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Alrededor de las 17:55 horas llegó la primera maleta electoral al centro de cómputo instalado por el Tribunal Electoral departamental en la Fexpocruz.

A partir de este horario se espera la llegada de 9.115 maletas electorales correspondientes a 1.124 recintos electorales en el departamento de Santa Cruz.

La primera maleta electoral corresponde a la unidad educativa Resurrección, de la cual se realizó el registro de la misma para posteriormente realizar el escrutinio y la sala plena del TED. 

La segunda maleta electoral llegó desde la unidad educativa Domingo Faustino de la C-45, luego de una jornada tranquila, según la notaria electoral.

 

