Llegan las primeras maletas electorales al centro de computo del TED Santa Cruz

Alrededor de las 17:55 horas llegó la primera maleta electoral al centro de cómputo instalado por el Tribunal Electoral departamental en la Fexpocruz.

A partir de este horario se espera la llegada de 9.115 maletas electorales correspondientes a 1.124 recintos electorales en el departamento de Santa Cruz.

La primera maleta electoral corresponde a la unidad educativa Resurrección, de la cual se realizó el registro de la misma para posteriormente realizar el escrutinio y la sala plena del TED.

La segunda maleta electoral llegó desde la unidad educativa Domingo Faustino de la C-45, luego de una jornada tranquila, según la notaria electoral.

