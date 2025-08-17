TEMAS DE HOY:
Candidato de Súmate destaca jornada electoral y apuesta por un cambio

El candidato a diputado plurinominal por Súmate destacó la participación masiva en las elecciones y reafirmó su compromiso con la institucionalidad y la meritocracia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/08/2025 19:57

Cochabamba, Bolivia

El candidato a diputado plurinominal por el partido Súmate, Freddy Camacho, brindó una evaluación positiva sobre la jornada electoral desarrollada este domingo, destacando la alta participación ciudadana y el compromiso del pueblo boliviano con la democracia.

“Queremos felicitar al pueblo boliviano porque se ratificó su vocación democrática. El hecho de haber participado masivamente en las elecciones es ratificar la democracia”, señaló Camacho, quien además recordó las dificultades que antecedieron al proceso electoral. “No se olviden que a estas elecciones no hemos llegado fácilmente. Hemos tenido un sinfín de dificultades, y la última fue la amenaza de un expresidente”, agregó, sin detallar nombres.

El candidato también informó sobre algunos incidentes menores en la región del trópico cochabambino, pero aseguró que fueron hechos aislados.

“El pueblo boliviano ha ratificado la democracia, y de aquí en adelante vamos a recuperar la independencia de poderes, el manejo institucional meritocrático y vamos a cambiar de mentalidad”, sostuvo.

Camacho expresó su confianza en un resultado favorable para su partido, liderado por Manfred Reyes Villa. “Es el pueblo boliviano quien va a decidir y vamos a ser respetuosos con lo que decidan”, finalizó.

