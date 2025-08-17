Autoridades realizaron sobrevuelo de control sobre centro de cómputo

Autoridades electorales y policiales realizaron la noche de este domingo un sobrevuelo por los predios de Fexpocruz, donde se encuentra instalado el centro de cómputo para el procesamiento de votos de las Elecciones Generales 2025.

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz informó que el objetivo de esta inspección aérea fue verificar la seguridad del perímetro del campo ferial, donde se concentra el trabajo de recopilación y conteo de actas electorales.

“Podemos decir que ha sido una jornada electoral pacífica, exitosa y por ende estamos esperando que todo el material pueda llegar hasta los centros de cómputo”, expresó la autoridad electoral.

Tras concluir las ocho horas de votación en todo el país, se dio inicio al conteo oficial de votos en cada mesa electoral, proceso que se desarrolla bajo la mirada atenta de la población y los delegados de las organizaciones políticas.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que, una vez finalizado el conteo en cada mesa, el jurado debe exhibir el acta electoral por cinco minutos, permitiendo que los delegados y cualquier ciudadano puedan escanearla o fotografiarla. Esta medida busca garantizar la transparencia del proceso electoral.

Posteriormente, las actas y maletas electorales son trasladadas al centro de cómputo en Fexpocruz, donde continúa el procesamiento de datos y el cómputo oficial.

