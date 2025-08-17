TEMAS DE HOY:
Uno decide

Conteo en marcha: Llegan más maletas electorales a Pando

Las maletas llegaron con un fuerte resguardo policial. El notario electoral destaca que se vivió una jornada electoral tranquila.

Naira Menacho

17/08/2025 19:12

Foto: Red Uno de Bolivia.
Pando

La maleta electoral de la unidad educativa de Villa Bush fue la primera en llegar hasta el centro de computo de Tribunal Electoral de Pando. Toda la documentación llegó con un fuerte resguardo policial.

 El notario electoral indicó que la jornada electoral en este departamento se desarrolló de manera tranquila.

A partir de las 21:00 horas se podrá conocer los resultados del Sirepre al 80% del escrutinio.

 

