La Policía reporta dos delitos electorales en Santa Cruz durante la jornada de votación

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz informó que durante la jornada electoral se registraron dos hechos relevantes vinculados a delitos electorales en la capital cruceña. Pese a estos incidentes, las autoridades aseguraron que la votación se desarrolló con normalidad y sin mayores alteraciones.

Uno de los hechos más graves fue la destrucción de actas de votación, mientras que, el segundo caso corresponde a un intento de suplantación de identidad, situación que también será objeto de una investigación por parte del Ministerio Público.

“Vamos a continuar con este trabajo en esta última etapa en lo que es el centro de cómputo”, declaró el comandante, quien también informó que 250 efectivos policiales fueron desplegados en distintos puntos de la ciudad para garantizar la seguridad y el orden durante todo el proceso electoral.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la transparencia y aseguraron que todos los casos serán investigados para establecer responsabilidades.

